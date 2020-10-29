زلزال في الوداد البيضاوي..الناصيري يطيح بـ10 لاعبين ويوقع مع سكومة لموسمين

انفجر بركان الغضب داخل نادي الوداد البيضاوي المغربي عقب الخروج المدوي من دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري، حيث عبرت جماهير وداد الأمة عن غضبها من تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين، وطالبت الرئيس سعيد الناصيري بتقديم استقالته.

لكن الناصيري رفض في بيان رسمي التنازل عن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ورضخ لمطالب الجماهير فيما يخص الإطاحة بـ 10 لاعبين، عن طريق وضعهم على لائحة المغادرة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبدأت إدارة الوداد بقيادة الناصيري تنفيذ مخطط الإطاحة ببعض اللاعبين الذين “أفلسوا فنيًا”، وكان اللاعب الأول الذي تقرر رحيله عن النادي هو القائد إبراهيم النقاش الذي تجاوز عامه الـ 39 مؤخرًا.

وكشفت مصادر مغربية، أن هناك 9 لاعبين آخرين بخلاق إبراهيم النقاش، سيتم الإطاحة بهم بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وهم صلاح الدين السعيدي وإبراهيم نجم الدين وهيثم البهجة وعبداللطيف نوصير وأيوب لمودن ويوسف شينا وحمزة أسرير، فضلاً عن الثنائي الأجنبي “كازادي كاسينجو وجباجبو ماجبي”.

وأشارت نفس المصادر إلى أن الواداد سيقدم على عدة تغييرات بعدما تم إنهاء مهام بعض العناصر في الجهاز الفنى والطبى بعد الخسارة التي مني بها في مباراة نصف نهائي كأس أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا أمام الأهلي.

ماذا بعد ميغيل غاموندي؟

من المنتظر أن تشمل التغييرات بعض اللاعبين الآخرين فور التعاقد مع مدرب جديد خلفا للأرجنتيني ميغيل غاموندي التي تقلد المسؤولية مؤقتا بعد رحيل الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

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وتوصل الوداد إلى اتفاق رسمي لاستعادة لاعبه السابق أيوب سكومة خلال ما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية، حيث تم الاتفاق معه على توقيع عقد يمتد لموسمين، وسيلتحق بتدريبات النادي في الأيام المقبلة، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2021/2020.

وكان اللاعب سكومة قد توصل بعروض من أندية محلية في المغرب في مقدمتهم الوداد الذي كشف عن رغبته في إستعادته، فضلا عن دخول أحد الأندية الخليجية على خط التفاوض مع اللاعب للاستفادة من خدماته في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقرر سكومة تغيير الأجواء، بعدما قضى خمس سنوات رفقة الفريق الرباطي، إذ عجز الأخير عن الاحتفاظ باللاعب، بعدما كان قد دخل في مفاوضات معه في وقت سابق من أجل تمديد مقامه مع الفريق الرباطي.

فيما كشف لاعب الجيش الملكي “محمد علي بامعمر” عن توصله بعرض رسمي من نادي الوداد، بالإضافة إلى تلقيه مفاوضات آخرى من نادي المغربي الفاسي بعدما أنهى ارتباطه بفريق الجيش الملكي، حيث توصل إلى اتفاق مع النادي لفسخ عقده.

وأصر بامعمر على خوض تجربة آخرى خارج الجيش الملكي، معللًا رحيله عن النادي بأنه لأسباب شخصية وعائلية.