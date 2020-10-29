يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف الاتحاد وأسوان فى الدوري المصري، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 بالجولة الـ34 والأخيرة.

تنطلق مباراة الاتحاد وأسوان فى تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش، على ستاد كلية الشرطة.

تنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2 إتش دي، ويعلق عليها المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”.

يدخل تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، فيما خسر زعيم الثغر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

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ويحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 47 هدفاً.

فى المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر برصيد 39 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل في 15 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

ويقود العميد حسام حسن فريق الاتحاد السكندرى في أول ظهور بالدوري بعدما قاد زعيم الثغر للمرة الأولى في مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب بكأس مصر ونجح في انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي بالفوز بهدفين مقابل هدف عقب توليه مسئولية تدريب الاتحاد خلفاً لطلعت يوسف.

وحسم الأهلى بطولة الدوري المصري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى، وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه.

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