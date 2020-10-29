تشافي هيرنانديز: السد والدحيل؟ نهائي مبكر لكأس أمير قطر

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد على جاهزية فريقه من أجل الفوز على الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمير قطر.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة: “قمت بمنح اللاعبين إجازة لمدة يومين لألتقاط أنفاسهم بعد مجهودات كبيرة في الفترة الماضية، ولكن الآن علينا أن نكون في قمة تركيزنا”.

وأكد تشافي “مسابقة الكأس تختلف عن مواجهات الدوري، وبالتالي سنلعب أمام الدحيل في قمة أعتبرها بمثابة نهائي مبكر بيننا”.

وأضاف تشافي ان فريقه سيقدم افضل ما لديه قائلًا “خصمنا سيلعب بدوره من أجل ضمان التأهل وتحقيق الفوز، لعبنا الكثير من المباريات أمامهم وسنقدم أفضل ما لدينا، خاصة وأن الدحيل يبحث عن الثأر والتعويض بعدما فزنا عليه 3 / 1 في الدوري”.

وأشار المدرب الإسباني “المباراة ستكون صعبة على الطرفين ويجب أن نلعب بشخصية قوية من أجل تحقيق الفوز وهي بطولة عزيزة على الجميع في دولة قطر ونحن متحمسون للفوز بها”.

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أوضح تشافي أن السد سيلعب بنفس الأداء والأسلوب الهجومي المعتاد، وقال “سنركز أكثر على الإستحواذ على الكرة، وأعتقد بهذه الطريقة أن الدحيل سيعاني كثيرًا أمامنا، سعيدًا بأداء الفريق في آخر مباراتين أمام الأهلي والدحيل وهما من أفضل مبارياتنا في الفترة الأخيرة”.

وشدد مدرب السد “مباريات الكأس مختلفة تمامًا، والجميع يعرف أن الدحيل فريق صعب ونحن مستعدون لمواجهته وتحقيق الفوز ولا نمتلك عقلية الخوف من أي منافس”.

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا “سقف طموحتنا مرتفع ولن نرضى سوى باللقب، والسد ومن أكبر المرشحين للفوز بالبطولة، علينا فقط أن نضع الفوز صوب أعيننا، وسنواصل الظهور بشكل مثالي لإسعاد جماهير الفريق ومعانقة اللقب الغالي”.

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