تيباس يتهم ريال مدريد وفلورنتينو بيريز بتأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي للأندية!

أتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بأنه وراء فكرة تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان رئيس برشلونة المستقيل، جوسيب ماريا بارتوميو قد أعلن رغبة النادي الكتالوني في الانضمام إلى بطولة الدوري الأوروبي الممتاز، التي يتم التخطيط لتأسيسها، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان استقالته من منصبه، ويرى تيباس أن بيريز هو من حرض رئيس برشلونة السابق على المشاركة في هذه البطولة المقترحة.

وأرتبط ريال مدريد بالإضافة إلى بعض الأندية الأوروبية الأخرى بتأسيس بطولة خاصة تضم أقوى الفرق في القارة الأوروبية تحت مسمى “الدوري الأوروبي الممتاز”، وذلك من أجل زيادة المواجهات الكبيرة التي ستدر أموالًا طائلة على تلك الأندية.

وأوضح تيباس أن هذا المشروع الذي يخطط له بيريز بالتعاون مع رؤساء أندية آخرين، سيلحق ضررًا إقتصاديًا بالغًا على بطولة الدوري الإسباني.

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وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: “ما يسمى بالدوري الأوروبي الممتاز، هو حلم قديم لفلورنتينو بيريز، إنه يعمل على المشروع منذ فترة طويلة، إنه ليس خبرًا جديدًا، لكنه خطأ كبير لأنه لا يدرك العواقب المالية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على ذلك”.

وأضاف: “مشروع كهذا سوف يتسبب بالكثير من الضرر المالي للمنظمين أنفسهم والجهات التي ستمولهم إن وجدت، لأن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الفكرة لديهم جهلًا خطيرًا بأمور كرة القدم وحقوق البث”.

واختتم: “من المؤسف أن يعلن بارتوميو في يومه الأخير بالنادي مشاركته في مسابقة وهمية، فهو يؤكد جهله بكرة القدم. نهاية حزينة لرئيس حقق نجاحات وقام ببعض الأخطاء في الآونة الأخيرة”.

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