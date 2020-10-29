مانشيني مُستاء من تجاهل أندية الدوري الإيطالي لموهبة بالوتيلي

أعرب مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني الخميس عن أسفه كون المهاجم “المشاغب” ماريو بالوتيلي الذي فشل في فترة الانتقالات الصيفية في إيجاد فريق يدافع عن ألوانه، معتبرًا أن المهاجم يمكن أن يكون “مفيدًا جدًا” للمنتخب الوطني.

وقال مانشيني الذي سبق له الإشراف على تدريب بالوتيلي في فريقي إنتر ميلانو ومانشستر سيتي الإنجليزي “أنا حقًا آسف جدًا لرؤيته في هذه الظروف. في الثلاثين من عمره، لا يزال في نضجه الفني الكامل ومن الممكن أن يكون مفيدًا جدًا لمنتخب إيطاليا”.

وأضاف في مقابلة مع صحيفتي “كورييري ديلو سبورت” و”توتوسبورت”: “أتمنى له الأفضل وأتمنى أن تحصل له بعض الأمور الجيدة في مسيرته”.

وسجل بالوتيلي 14 هدفًا في 36 مباراة دولية، وكانت آخر مباراة له مع المنتخب في سبتمبر 2018.

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وانضم بالوتيلي صيف العام الماضي من أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني، إلا انه لم يرتق الى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة، قبل أن يفسخ النادي عقده بسبب غيابه عن التدريبات عقب استئناف منافسات الدوري في مايو الماضي آثر توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان مانشيني حث بالوتيلي في يونيو الماضي على “الإستيقاظ” قبل ان يدمّر مسيرته الإحترافية، بقوله في حديث تلفزيوني “قلت له ألف مرة إنه يهدر موهبة كبيرة. أحببت ماريو مذ كان صغيرًا وقام بأمور رائعة. لديه بنية جسدية خارقة، سرعة، تقنية، وبعمر الثلاثين لا يزال في منتصف مسيرته”، مضيفًا “آمل أنه يستيقظ في يوم من الأيام ويتغيّر”.

وأعاد مانشيني استدعاء بالوتيلي إلى تشكيلة المنتخب الأزرق عندما تولى منصبه في مايو 2018، وذلك بعد نجاحهما سويًا مع مانشستر سيتي والإنتر.

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