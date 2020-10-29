يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو ملخص مباراة الكويت والنصر فى الدوري الكويتي، ضمن مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، بالجولة الرابعة.

انطلقت مباراة الكويت والنصر فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينتش، واقيمت المباراة على ملعب ثامر.

نُقلت المباراة على عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق الرياضي “ابراهيم الهشال”.

بعشرة لاعبين حقق النصر تعادلاً ثميناً أمام مضيفه الكويت بدون أهداف، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

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وبهذا التعادل، رفع الكويت رصيده الى النقطة السادسة فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، جمعهم من 4 مباريات، حقق الفوز فى مباراة واحدة، وتعادل فى ثلاثة.

فى المقابل رفع النصر رصيده الى النقطة السابعة فى المركز الثالث، جمعهم من 3 مباريات، حقق الفوز فى مبارتين، وتعادل فى مباراة واحدة وله مباراة مؤجلة، ويأتي فى الصدارة القادسية برصيد 9 نقاط.

جدير بالذكر ان آخر مواجهة جمعت بين الفريقين فى الدوري الكويتي كان يوم 15-8-2020، بالجولة ال11 الموسم الماضي، والذي شهد فوز الكويت بهدفين دون مقابل، سجل الاهداف أحمد الزنكي وفهد الهاجري.

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