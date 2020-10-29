خاص | الاهلي يسعى لإفساد مخطط جيرالدو.. والخطيب غاضب من تصرفات اللاعب

يرغب النادي الاهلي في إعارة بعض لاعبيه قبل بداية الموسم الجديد 2021/2020، خاصة أن هناك بعض الصفقات من خارج مصر يتم دراستها حاليًا بين أعضاء لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وزكريا ناصف، مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وتسبب الجناح الدولي الأنجولي جيرالدو دا كوستا في أزمة كبيرة داخل الاهلي، بعدما رفض عروض الإعارة المحلية، مفضلاً البقاء في مختار التتش أو خوض تجربة احترافية خليجية أو العودة إلى الدوري البرازيلي.

وعلم الخليج 365 بأن حالة من الغضب قد سادت داخل أرجاء النادي الاهلي المصري، وخاصة من جانب رئيس النادي محمود الخطيب، من تصرفات اللاعب الأنجولي، وتُجرى محاولات لإقناعه بالرحيل بنظام الإعارة حتى يستعيد مستواه الحقيقي الذي دفع النادي للتعاقد معه من أول أغسطس، مع إمكانية إعادته مستقبلاً.

عرض وادي دجلة..وخطة جيرالدو

طلب نادي وادي دجلة وناد آخر في الدوري المصري الممتاز استعارة جيرالدو من الاهلي لمدة موسم واحد، لكن اللاعب راوغ مسؤولي الفريق ورفض الفكرة، سعيًا منه لمغادرة قلعة مختار التتش بالمجان، وتفويت فرصة استفادة الأهلي منه، حسب ما أكده مصدر الخليج 365 داخل النادي الأهلي.

وعلم الخليج 365 أن جيرالدو رسم مخططًا مع وكيل أعماله لفسخ العقد والحصول على كافة مستحقاته المالية، لاسيما أن عقده مستمر لمدة 3 أعوام قادمة، حيث انضم في الميركاتو الشتوي 2019.

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ويرغب الأهلي في بيع جيرالدو وتحقيق أي استفادة مادية منه لإزاحة اسمه من قائمة الفريق المحلية، وقيد المغربي بدر بانون القادم من الرجاء البيضاوي، والذي أتم النادي كافة الاتفاقات معه قبل 3 أسابيع، ومن المنتظر إعلان انضمامه بشكل رسمي فور انتهاء دوري أبطال أفريقيا.

وبينما لازال جيرالدو يُماطل مسؤولي الأهلي فيما يخص حسم مستقبله، ويرفض كل الحلول الودية، أخرجه موسيماني من حساباته في مباراتي الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، معتمدًا على حسين الشحات ومحمود كهربا وجونيور أجايي ومروان محسن في الخطوط الأمامية.

وفي نفس الوقت، توجد توصية من لجنة التخطيط بالأهلي إلى مدير التعاقدات “أمير توفيق” بسرعة تسويق جيرالدو قبل يوم 11 نوفمبر القادم، الذي سيقابل موعد فتح باب القيد المحلي، حيث لا يريد النادي إدراج اسمه في القائمة المحلية.

وفشلت كافة الحلول الودية في الفترة الماضية مع جيرالدو، ولم يتبق سوى حل واحد مطروح أمام إدارة النادي هي إيجاد عرض خارجي له، وبنفس المقابل المالي الذي يتحصل عليه من خزينة الأهلي.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قد أوصى إدارة النادي بالتعاقد مع لاعب يتفوق على جيرالدو في السرعة والمهارة في مركز الجناح الهجومي، وكذلك البحث عن إمكانية ضم مهاجم سوبر، في ظل عدم قناعته الكاملة بمستوى السنغالي آليو بادجي.