حالات كورونا اليوم | مانشستر يونايتد يعلن إصابة لاعبه الجديد!

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صباح اليوم الخميس، إصابة ظهيره البرازيلي أليكس تيليس، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19“.

وكشف المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، إصابة اللاعب، قائلًا: “أليكس تيليس مصاب بفيروس كورونا، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا للتدريبات الجماعية”.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، قد غاب عن قائمة فريق مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي فاز فيها الشياطين الحُمر على لايبزيج الألماني بخماسية نظيفة، التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كما غاب تيليس أيضًا عن مواجهة تشيلسي يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مواجهة نارية ضد آرسنال، على ملعب أولد ترافورد، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن أليكس تيليس انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المنصرم من بورتو البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها 14 مليون جنيه إسترليني.

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