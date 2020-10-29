ما مدى خطورة إصابة محمد صلاح؟ وهل يمنعه ليفربول من السفر؟

تسبب نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في حالة من القلق بين جماهير الريدز إثر مقطع فيديو أنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يمشي بصعوبة متأثرًا بإصابة تعرض لها خلال مباراة ميتييلاند الدنماركي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأكد المتحدث الرسمي لليفربول، مات ماكان، أن: “صلاح ليس مصابًا. سيخضع للمزيد من الفحوص. إنه بخير كانت مجرد كدمة، لا تقلقوا”.

كما تم تناقل أخبار عن مصدر مقرب من نادي ليفربول قوله: “لا أعتقد أنها إصابة كبيرة أو أي شيء من قبيل ذلك، بدا متألمًا لكنه بخير ولا يوجد أي شيء حول إصابة كبيرة”.

وشارك صلاح كبديل في الشوط الثاني وتعرض لتدخل قوي للغاية من مدافع ميتييلاند، باولينيو، كما أنه سجل هدفًا من ركلة جزاء بعد تدخل من نفس اللاعب.

وعقب نهاية المباراة ظهر صلاح في مقطع فيديو، وهو يسير بصعوبة وغضب تجاه غرفة الملابس.

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ولم يذكر المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب أي مشاكل لصلاح مع الإصابة، التي تعرض لها، لكنه تحدث عن إصابة فابينيو خلال نفس المباراة.

وقال كلوب: “خسارة فابينيو في الشوط الأول، نيكو ويليامز يبلغ 19 عامًا فقط وأعتقد أنه لعب مباريات دوري أبطال أكثر من الدوري الإنجليزي وهذا نادر”.

وأضاف: “هذا بالضبط آخر شيء نريده، أعلم أنه يشعر بألم في أوتار الركبة وهذا يبدو غير جيدًا، لقد قال إنه بإمكانه اللعب دون الركض بسرعة، وهو ما لم يساعده، سوف نرى بعد إجراء فحوصات أخري”.

وفاز ليفربول بهدفين نظيفين على ميتييلاند ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويستعد لمواجهة وست هام يونايتد، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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