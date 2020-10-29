عاجل ورسمي | الكاف يعلن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكذلك موعد المباراة الختامية للمسابقة القارية، لأجل غير مسمي.

وأصدر الكاف، عبر الحساب الخاص بإدارة الاتصال بيانًا مقتضبًا جاء فيه “بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2020/2019”.

وأضاف البيان “المناقشات بين الأندية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم للوصول إلى صيغة تلائم عودة المسابقة مستمرة في هذا الوقت، تم تأجيل مباراة نصف النهائي بين الزمالك والرجاء. والمباحثات كانت بناءة بين الطرفين”.

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وختم البيان “المباحثات الرسمية مستمرة لإيجاد أفضل تاريخ ممكن في الأجندة، لكن حتى الآن لا يناسب أي تاريخ كل الأطراف”.

جدير بالذكر تأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري الأبطال بعد فوزه في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 1/5.

وانتصر الزمالك في مباراة ذهاب نصف النهائي على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد في مدينة الدار البيضاء، وكان من المنتظر أن تقام مباراة الإياب بينهما يوم 1 نوفمبر المقبل.