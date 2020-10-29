معارضة ألمانية لفكرة البطولة الثالثة “دوري السوبر الأوروبي”

عارض مسؤول كبير بالاتحاد الألماني لكرة القدم، مشروع إقامة دوري السوبر الأوروبي، واصفًا إياه بالطعنة في قلب الكرة الأوروبية.

وقال راينر كوخ، نائب رئيس الاتحاد الألماني للعبة، إن إقامة بطولة دوري من 18 أو 20 فريقًا وبدون نظام صعود وهبوط هو أمر مرفوض بشدة.

كان رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو، خلال إعلانه استقالته من منصبه أمس الثلاثاء، قد أعلن أنه ليس فقط هناك خطوات تمت لإقامة هذا الدوري، بل أن ناديه وافق على الانضمام إليه.

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وقال كوخ، صاحب الـ61 عامًا، أن إقامة دوري السوبر الأوروبي من شأنه يعرض عملية توازن المصالح القائمة على أساس التضامن بين الاتحادات الوطنية وبطولات الدوري والأندية في 55 دولة عضوة في (يويفا) للخطر، وهو الأمر الذي كان مضمونُا من جانب الاتحاد الأوروبي للعبة لسنوات عديدة ولاسيما من خلال البطولات القارية المتعددة مثل دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري الأمم الأوروبية والبطولات الأخرى.

وأوضح كوخ أنه في الوقت الذي يعتبر فيه المال جزءًا من كرة القدم الأوروبية، كان هناك التضامن واللعب النظيف والمنافسة الشريفة، وليس فقط مصالح الأندية الرائدة في عدد قليل من البلدان.

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