مويس كين بعد ثنائيته أمام باشاك شهير: باريس لعب جيدًا!

عبر الإيطالي مويس كين مهاجم باريس سان جيرمان، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب إسطنبول باشاك شهير التركي 2 / صفر،أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وقال كين، المعار من إيفرتون الإنجليزي، في تصريحات عقب المباراة : “مع أقتراب نهاية الشوط الأول كنا نعاني، لكننا لعبنا مباراة جيدة في المجمل، وصمدنا حتى النهاية”.

وعن تألقه مع مشاركاته في الفريق عقب انضمامه إليه: “هذه البداية تمنحني القوة، سأعمل بجد من أجل المشاركة في المباريات المقبلة وسأحاول أن أكون جاهزًا لمساعدة زملائي”.

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وسجل مويس كين هدفي فوز الفريق الفرنسي على باشاك شهير، وكان قد أحرز قبل ذلك هدفين في شباك ديجون يوم السبت الماضي في الدوري الفرنسي مع أول ظهور له مع الفريق عقب انضمامه قادمًا من إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط.

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