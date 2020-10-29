بيرلو يبرر هزيمته أمام برشلونة بأن يوفنتوس “تحت الإنشاء”

قال أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس أن فريقه خسر مباراة “أمام فريق يعرف كيف يلعب” مثل برشلونة، كما أوضح أن فريقه مازال “تحت الإنشاء”.

وخسر يوفنتوس أمس الأربعاء صفر / 2 أمام برشلونة في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو في تصريحات نشرتها وكالة أنباء “أوروبا برس” :” كانت مباراة صعبة، أمام فريق يعرف كيف يلعب، وتقدم مبكرًا في النتيجة. نحن فريق تحت الإنشاء. ستساعدنا الخسارة على التطور”.

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ولم يرغب بيرلو في تقديم الأعذار ولكنه يأمل في أن يكتمل فريقه سريعًا. وقال :”نتمنى أن يتواجد المزيد من اللاعبين قريبًا”، خاصة كريستيانو رونالدو الذي غاب عن اللقاء بسبب استمرار إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح بيرلو أن فريقه أرتكب أخطاء، وقال :”لم يكن تمركزنا جيدًا في الملعب، في بعض الأحيان كان ديان كولوسيفسكي وباولو ديبالا قريبين للغاية. يجب أن نكون أسرع في نقل الكرة. لدينا لاعبين صغار، نحتاج للمزيد من المباريات. اتخذنا القرار الخاطئ بمواجهة برشلونة وجهًا لوجه”.

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