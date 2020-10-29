كيف فسر ناجلسمان خسارة لايبزيج المفجعة أمام مانشستر يونايتد؟

أعرب جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزج الألماني، عن أسفه للخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه بخماسية نظيفة أمام مانشستر يونايتد أمس الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال ناجلسمان لمنصة دازن الإلكترونية :”لا تبدو النتيجة جيدة وتبدو أسوأ مما كانت عليه. اعتقدت أننا لعبنا بشكل جيد بعد أن سجلوا الهدف الأفتتاحي، واستحوذنا كثيرًا على الكرة. طريقة لعبنا في الثلث الأخير لم تكن جيدة بما يكفي. لم نكن حاسمين بما يكفي أمام المرمى، وخسرنا الكرة كثيرًا”

وأضاف :”بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، ولكن بعد ذلك أحرزوا الهدف الثاني، وتوقفنا بعدها عن الدفاع. هذه هي الشكوى الوحيدة التي يمكنني تقديمها اليوم”.

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وأكد :” كان من الجيد أن نحافظ على هيكلنا الدفاعي وأن نخسر بهدفين نظيفين. وبهذه النتيجة لن تكون الخسارة كبيرة، ولكن الخسارة بخماسية نظيفة ليست أزمة كبيرة أيضًا. هذا يحدث. حدثت لفرق أخرى أيضًا، يجب أن نتعلم من آخر 20 دقيقة”.

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