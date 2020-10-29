شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الزمالك خارج حسابات نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي الزمالك فترة غياب المهاجم عمر ‏السعيد، بعد تعرضه لإصابة المزق في العضلة الخلفية.‏

ويغيب عمر السعيد عن صفوف نادي الزمالك لمدة 3 أسابيع قادمة على ‏أقل تقدير، وهو ما يعني خروجه من الحسابات الفنية لنهائي دوري أبطال ‏أفريقيا في حالة اجتياز الفريق الأبيض عقبة الرجاء المغربي.‏

ولازال موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا على طاولة الكاف، ‏بعد مطالبة السلطات المصرية بتأجيل موعدها، والذي كان مقرراً له السادس من نوفمبر المقبل.

وفاز الزمالك على الرجاء ذهاباً بهدف نظيف في الدار البيضاء ويكفيه التعادل بأي نتيجة من أجل مواجهة الأهلي على لقب الأميرة السمراء.