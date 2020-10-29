شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: «بابل» إضافة قوية للدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرازيلي ريكاردو، المدير الفني للإسماعيلي ان انضمام الانجولي أري بابل إلى صفوف الدراويش سيكون إضافة قوية للفريق ،لافتاً إلى ان الدراويش كان يعاني في الموسم الماضي من نقص في مركز الهجوم ،وكان سبباً في تراجع مستوى الفريق والنتائج خلال الموسم المنقضي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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