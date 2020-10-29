شكرا لقرائتكم خبر عن وائل حنفي: نجاح تحدى أطول علم في العالم على سطح الماء بشرم الشيخ إنجاز تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف وائل حنفي، المنسق العام لفاعلية تحدى أطول علم في العالم أن ما حدث بمدينة شرم الشيخ بالنجاح في تحدى أطول علم في العالم على سطح الماء بشرم الشيخ إنجاز تاريخى

وقام الربان ولاء حافظ، الأسطورة المصرية من متحدى الإعاقة ومعه مجموعة من الشباب والغواصين المصريين بإنزال أطول علم مصرى فوق سطح مياه البحر الأحمر بمدينة السلام شرم الشيخ.

وقال حنفي: «الحدث نال إعجاب العالم وسيتم توثيقه في موسوعة جينس للأرقا القياسية كأطول علم على سطح الماء بطول 1125 متر مربع»، واوضح أن اللجنة المنظمة قامت باختيار توقيت الأحداث بالتزامن مع احتفالات أكتوبر، وكذلك العيد القومي للقوات البحرية المصرية والاحتفال بأعياد سيناء