شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يشيد بعودة شيكابالا إلى مستواه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بالمستوى الذي ظهر عليه محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الوسط المهاجم بالفريق، بعدما استعاد جزء كبير من مستواه من جديد بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وذلك خلال مواجهة الإسماعيلي التي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3-1 في الدوري الممتاز.

وغاب شيكابالا عن صفوف الزمالك منذ استئناف النشاط الرياضي بسبب إيقافه 8 مباريات على خلفية أحداث مباراة السوبر ضد الأهلي التي أقيمت في الإمارات، في فبراير.