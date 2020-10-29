شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفض أحمد حجازي العودة إلى الأهلي؟.. مصدر يجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسئوول داخل النادي الأهلي -رفض ذكر اسمه- أن أحمد حجازي، لاعب النادي السابق والمنتقل حديثا من ويست بروميتش إلى صفوف اتحاد جدة، رفض العودة إلى صفوف النادي الأهلي.
وأضاف المصدر، أن الأهلي أجرى مفاوضات مع حجازي خلال الفترة الماضية قبل انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 20 مليون ريال سعودي.
وأكد المصدر، أن الخلاف على الأمور المالية تسبب في فشل عودة اللاعب لناديه السابق بعدما طلب حجازي الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم، لكن مسئوولي الأحمر تحفظوا على المبلغ.
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