شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يوافق على طلب نجم منتخب الشباب قبل مواجهة الاهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، على خروج محمد شحاتة لاعب خط وسط المنتخب وطلائع الجيش من معسكر شباب الفراعنة، لإجراء مسحة للمشاركة مع فريقه طلائع الجيش أمام الأهلي، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأبلغ عادل محفوظ، المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بطلب طلائع الجيش، ومنح مدرب شباب الفراعنة، اللاعب الضوء الأخضر بالانضمام لصفوف فريقه، وأرسل شحاتة، على الرغم من إجرائه تدريب صباحي بصالة الجيمازيوم.

ويخوض منتخب الشباب، مباراة ودية، السبت، أمام الفريق الأول لنادي أبو قير للأسمدة استعداداً لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.