شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي «بن عامر» يقترب من الانضمام للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من التعاقد مع الناشىء التونسي نسيم بن عامر لاعب الصفاقسي، والذي انضم مؤخراً لتدريبات الدراويش من أجل الحكم عليه عن قرب من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي ريكاردو، والذى أشاد بامكنيات اللاعب الفنية والبدنية .
وكان اللاعب قد حضر للقاهرة منذ أيام عن طريق مدير أعماله نادر عبدالباقي، بعدما رفض التجديد لنادية التونسي لضعف المقابل المادي، وفضل خوض تجربة الاحتراف بمصر والذى وصفها بانها بوابة أوروبا .
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الوضع في مصر
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اصابات
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107,030
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تعافي
99,174
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وفيات
6,234
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