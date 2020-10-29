شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر المصري أحمد حجازي، مدافع فريق اتحاد جدة الجديد، قائمة اللاعب الأكثر متابعة في دوري المحترفين، عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي بعدد 7.3 مليون متابع.

وأزاح اللاعب الدولي المصري، السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، من المركز الأول الذي كان يسيطر عليه منذ عدة أعوام بـ 3.9 مليون متابع، وينافسه عليه فقط الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الهلال، بفارق 500 ألف متابع.

وجمع لاعب وست بروميتش السابق 70 ألف متابع جديد، بعد انضمامه إلى النادي الغربي بمعدل 47 ألفًا في «تويتر»، و23 ألفًا عبر «إنستجرام»، فيما لم يشهد حسابه في «فيسبوك» حركة في المتابعين وفق احصاءات موقع سوشيال بيلد.

ويحظى حجازي بالعدد الأكبر من المتابعين في «تويتر» بـ 3 ملايين متابع، مقابل 2.7 مليون في «إنستجرام»، و1.6 مليون عبر «فيس بوك».