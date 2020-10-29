شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل المالية لصفقة أحمد حجازي في اتحاد جدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إنضم المدافع الدولي أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف الجديد بنادي اتحاد جدة السعودي الجديد،صباح الخميس إلى صفوف الفريق السعودي قادما من نادي وست بروميتش الإنجليزي في صفقة تكلفت 20 مليون ريـال سعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
واستقبلت جماهير اتحاد جدة السعودي النجم المصري بحفاوة بالغة احتفالاً بإنضمامه للفريق السعودي .
ووجه حجازي، التحية للجماهير الاتحادية على استقبالها، وغادر إلى مقر إقامته برفقة أسرته، واعتذر عن إجراء أي مقابلة إعلامية.
.وقال الدولي المصري أحمد حجازي عبر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر سناب شات، عقب وصوله لجدة موجها رسالته لجماهير الاتحاد: «شكرا على استقبالكم الرائع، وإن شاء الله نقدر نسعدكم ونقدم كل ما في وسعنا، وأقدم كل ما لدي رفقة زملائي لإسعاد جماهير الاتحاد«.
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