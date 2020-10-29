شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مغربية تكشف النقاب عن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية مغربية أن الحكم رضوان جيد، هو من سيدير المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية في حالة بلوغ الزمالك للنهائي على حساب الرجاء المغربي.
وكان المغربي رضوان جيد قد أدار مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني في ملعب الأخير، بالإضافة إلى الزمالك والترجي التونسي بالقاهرة في النسخة الجارية من دوري الأبطال.
وأكدت صحيفة «لو 360 سبورت» الإلكترونية المغربية، أن رضوان جيد هو حكم نهائي دوري الأبطال في حالة اجتياز الزمالك عقبة الرجاء وضرب موعداً مع مواطنه الأهلي.
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