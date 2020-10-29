شكرا لقرائتكم خبر عن «جدو» يفاضل بين ثلاثة عروض بعد الرحيل عن الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل محمد ناجي «جدو»، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، بين ثلاثة عروض محلية بعدما استقر اللاعب على الرحيل من الجونة عقب انتهاء مباراة حرس الحدود، غدا الجمعة، بالجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وقال جدو عبر بيان رسمي، إن ‏مباراة الحرس هي الأخيرة له مع النادي الساحلي، وأضاف: «شكرا نادي الجونة، خالد بشارة، نادر شوقي وحسام غالي، محمد الحصري على الاحترافية والحب والاحترام خلال الموسمين الماضيين وبالتوفيق في المواسم القادمة».