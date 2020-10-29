شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف سبب عدم تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن قانون الرياضة رغم الجهد الكبير الذي بُذل لخروجه إلى النور بعد انتظار أكثر من 30 سنة إلا أن التجربة أثبتت وجود بعض الأمور التي أثارت جدلا.

وأكد أن وزارة الرياضة بعد صدور قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور، وعزله من رئاسة الزمالك، دعت لاجتماع عاجل للشؤون القانونية التي أوصت بإحالة الأمر إلى هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى ردت بأنه لا يمكن إبداء الرأى في أمر منظور أمام القضاء، وبالتالى فإن وزارة الرياضة لا يمكنها أن تصدر قرارا في قضية منظورة أمام الحكام، وحال صدور حكم نهائى بات سيتم تنفيذ القرار.