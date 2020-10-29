شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا نتهاون في تطبيق القانون.. ولم نحمى مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن لا تتباطأ أو تتهاون في تطبيق القانون، ولكن هناك إجراءات لابد من اتخاذها، لأن الوزارة يحكمها القانون واللوائح.

وشدد وزير الشباب، على أن ما يحكمه هو القانون واللوائح ومصلحة الكيان ولا يدعم الأفراد، مؤكدا أن الوزارة تقف على مسافة واحدة بين مرتضى منصور والمعارضة، وأثق في أن كل الأطراف مهما اختلفوا يهمهم مصلحة الكيان.