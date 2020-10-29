شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لجان التفتيش مستمرة فى عملها بالزمالك ولم تصدر أي تقارير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الجهة الإدارية في إطار محاربة الفساد أرسلت لجان تفتيش إلى كافة المؤسسات الرياضية سواء الاتحادات أو الأندية بما فيها الأهلى والزمالك.

وأضاف وزير الشباب، حتى الآن لم تنته اللجنة من أعمال التفتيش في نادى الزمالك، ولم نتلق التقرير النهائى، وفى حال ثبوت مخالفات مالية في الزمالك أو أي هيئة رياضية سنتخذ إجراءات عنيفة لحماية المال العام.