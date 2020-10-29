شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : مجلس مرتضى منصور سيتم حله في هذه الحالة فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن القانون أعطى للجهة الإدارية الحق في حل أي هيئة رياضية حال وجود فساد مالى، وهو ما يتوافق مع الميثاق الأوليمبي، وهى الحالة الوحيدة التي يحق للجهة الإدارية اتخاذ قرار الحل.
وتابع: «حتى الآن لم تنته لجنة التفتيش المالي والإداري من عملها، وحال ثبوت مخالفات مالية سيتم حل مجلس الزمالك، وهو الأمر نفسه حال ثبوت مخالفات في أي جهة رياضية أخرى».
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