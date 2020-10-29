شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لن يصدر أى قرار إدارى ضد الزمالك قبل نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه لاتوجد نيه لصدور قرار إداري فيما يتعلق بالزمالك قبل انتهاء مشاركته فى البطولة الأفريقية، وقال صبحى : "أمامنا هدفاً واحداً حالياً هو دعم الزمالك للوصول إلى نهائى مصرى مصرى وهو الأمر الذى يؤكد ريادة الكرة المصرية للقارة الأفريقية".
يذكر أن هناك حالة من الجدل بعد صدور قرار ببطلان لائحة الزمالك وإعادة الانتخابات التكميلية وتسود حالة من التخوف من صدور قرارات إدارية من وزارة الرياضة تؤثر على مسيرة الفريق.
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