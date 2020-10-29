شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: سنتدخل بقوة لحماية استقرار الزمالك كما فعلنا مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ان الجهة الأدارية سنتدخل بقوة لتحقيق الاستقرار في نادي الزمالك خاصة أن الزمالك والأهلي في مهمة وطنية من خلال مشاركتهما في البطولة الأفريقية.

وتابع: «نجح الأهلى، في التأهل للنهائى، ونأمل جميعًا في لحاق الزمالك به بعد مواجهة العودة أمام الرجاء المغربى مشيراً إلى ان وزارة الرياضة أيضا سبق ودعمت استقرار الاهلى ككيان للحفاظ على ىمسيرته الناجحة» .