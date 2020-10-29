شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى : وزارة الرياضة تحمى الزمالك كمؤسسة ولا تحمى أفراد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الجهة الادارية تدعم وتحمى الزمالك الكيان كمؤسسة ولا تدعم الأفراد ودائماً تقف الوزارة على مسافة واحدة في أى خلافات بين الأطراف.
وشدد على أن الوزارة طرحت العديد من المبادرات لاحتواء الأزمات، ولكن الجميع من حقه الدستورس هنا اللجوء إلى القضاء، وهو أمر صحى بأن يحتكم الجميع إلى قوة القانون.
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