شكرا لقرائتكم الأهلي يُجرى «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عصر اليوم الخميس «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران المسائى؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام. وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي، الذي تم تعديله مؤخرًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء بعد غدٍ السبت، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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من ناحية أخرى، استفسر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى من مسئولو النادى عن مصير نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 6 نوفمبر المقبل، غير أن تقارير كثيرة ذهبت إلى أن النهائى سيتم تأجيله أما ليوم 9 نوفمبر أو 20 من الشهر ذاته، وهو ما سيتحدد خلال الأيام وربما الساعات القليلة المقبلة، وتحدث المدير الفنى للأهلى مع مسئولين فى القلعة الحمراء للاستفسار عن مصير نهائى البطولة من أجل تحديد برنامج الفريق استعدادادا لهذه المباراة المرتقبة التى ينتظر فيها الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء الغربى.

على صعيد أخر، يجهز مسئولو الأهلى أكثر من سيناريو لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، ويأتى فى مقدمة هذه الحلول الاعتماد على الظهير الشاب محمد هانى الذى يُعد اللاعب الأساسى حالياً فى هذه الجبهة حتى فى وجود أحمد فتحى، كما يمتلك الأهلى أكثر من ورقة يمكن استغلالها فى هذا المركز ومنها حسين الشحات وأكرم توفيق الذى سيعود للفريق بنهاية الموسم الجارى بعد انتهاء إعارته للجونة ومعهم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة والذى أنهى مسئولو القلعة الحمراء صفقة التعاقد معه خلال الاسابيع الماضية.