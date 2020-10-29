شكرا لقرائتكم مودي مدافع المقاصة على رادار الإسماعيلي والاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى احمد عبد العزيز مودي مدافع مصر المقاصة عدة عروض من أندية الدورى للانضمام اليها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب تألقه مع المقاصة في المباريات الأخيرة ومساهمته في بقاء الفريق بالدورى للموسم المقبل بعدما كان ينافس للهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني.

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وتلقى مودى اتصالات من مسئولين في الإسماعيلي والاتحاد السكندري للتفاوض حول انضمامه للفريق الموسم المقبل، الا ان اللاعب طلب تأجيل المفاوضات لبعد نهاية اخر مباراة للفريق في الدورى امام الإنتاج الحربي اليوم ، وكذلك لحين وضوح الرؤية بالنسبة لنادي مصر المقاصة سواء بالبيع لمستثمر وفقا لما يتردد او استمرار الإدارة الحالية.

ويستدرج الإنتاج الحربى نظيره مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل مصر المقاصة مع سموحة سلبياً بنفس الجولة.