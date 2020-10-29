شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتعاقد مع البرازيلى باتريك فييرا صانع ألعاب نجران السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد النادى الاسماعيلى مع البرازيلى باتريك فييرا صانع ألعاب نجران السعودى حيث نال اللاعب صاحب الـ 28 عاماً إعجاب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش ليطالب إدارة القلعة الصفراء بالتعاقد معه ، فييرا سبق له اللعب للمنتخب البرازيلى للشباب وأندية بالميراس وسانتا كروز فى الدورى البرازيلى ونادى يوكوهاما اليابانى ونجران السعودى ، ووقع اللاعب بشكل رسمى للدراويش بناء على رغبة ريكاردو على أن يصل لمقر النادى الأصفر خلال ساعات قليلة تمهيداً لإعلان تفاصيل الصفقة.

ومنذ ساعات قليلة نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” وذلك بعد توصية من قبل لجنة التعاقدات حيث بذل مسئولي النادي جهودا كبيره لانجاز هذه الصفقه و ضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.

وحضر اللاعب صباح اليوم حيث كان فى استقباله المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الكرة لتوقيع العقود وإنهاء الرتوش الأخيرة بالصفقة.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى لضم لاعبين من العيار الثقيل ومن أصحاب الخبرات الكبيرة فى القارة السمراء ، من أجل العودة للمنافسة وحصد الألقاب وإسعاد الجماهير الكبيرة.

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وتوج النجم الأنجولى الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 بلقب بطولة الدوري مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما ، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز هم الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.

بابل قضى مسيرته في أنجولا ضمن صفوف فريق بريميرو دي أوجوستو “أول أغسطس “قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا الانتقال جاء بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الأنجولي.

بدأ بابل مسيرته مع فريقه بريميرو دي أوجوستو في 2012 وشارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وفي العام الذى تلاه ارتفعت عدد مشاركاته إلى 13 مباراة بواقع 657 دقيقة لكنه لم يهز شباك المنافسين إلى أن جاء التألق الكبير لبابل في عام 2014 إذ أنه في 29 مباراة سجل 14 هدفا في كل البطولات ، وفى عام 2015 سجل 11 هدفا في 21 لقاء، قبل أن يسجل 12 هدفا في 24 مباراة في 2016.

وتتوجه إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إداره نادي التعاون السعودي علي تسهيلها للمفاوضات في اطار العلاقات الطيبة مابين الناديين.