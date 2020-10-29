شكرا لقرائتكم ستاد السويس ملعب سيراميكا فى موسم دورى الأضواء والشهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا على خوض مباريات الفريق بدورى الأضواء والشهرة الموسم المقبل على ستاد السويس والذى حقق عليه إنجاز الصعود للمرة الأولى للدورى فى الموسم المنقضى .

ورغم خوض سيراميكا كليوباترا مبارياتها فى دورى القسم الثانى على ملاعب المقاولون العرب وملعب الشرطة بالعباسية ، إلا أنها فضلت استكمال الموسم المقبل على ستاد السويس خاصة وأنه من الملاعب المميزة بالدورى ، ولا يوجد أى فريق يخوض عليها مبارياته وهو ما سيؤدى للحصول على مؤازرة جماهير أبناء الغريب لسيراميكا .

يذكر أن بتروجت كان يؤدى مبارياته بالدورى حتى الموسم قبل الماضى على نفس الملعب قبل هبوطه للقسم الثانى والآن يلعب على ستاد بتروسبورت .

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من ناحية أخرى نفى طارق أبو العنيين نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا المالكة لنادي سيراميكا كليوباترا صحة ما تردد حول وجود مفاوضات للتعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية، واصفا هذه الأخبار بالإشاعات التي لا أساس لها من الصحة.

وقال طارق أبوالعنيين في تصريحات له إن الكابتن هيثم شعبان المدير الفني الحالي للفريق مستمر في أداء مهام عمله ولم يحدث اي تفاوض نهائياً مع أي مدرب في الفترة الحالية.

وأضاف أن إدارة النادي تدعم هيثم شعبان في قيادته للفريق بعد التأهل للدوري الممتاز وهناك إجتماعات مستمره لبحث قائمة الفريق في الموسم الجديد وفترة الإعداد ليظهر بالشكل الذي يناسب لسم وقيمة كليوباترا.