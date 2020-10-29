شكرا لقرائتكم منتخب مصر للشباب يلتقى أبو قير للأسمدة ودياُ السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني علي إقامة مباراة ودية أمام نادي أبو قير للأسمدة يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساءا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021

من جهة اخري يواصل الثلاثي زياد فرج لاعب المصري وحازم هاني مدافع المنصورة وفارس مجاهد مدافع سموحة تدريبات تأهيلية مكثفة مع دكتور حازم عامر لمدة أربعة ايام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات الودية المقبلة

يذكر ان منتخب شباب مصر واجه نادي أسوان في اخر ودياته وأنتهي بفوز شباب الفراعنة باربعة أهداف دون رد

وفى وقت سابق ، أكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب أن مصر جاهزة لاستضافة تصفيات بطولة شمال أفريقيا حال تراجع تونس عن استضافة البطولة، وقال ربيع ياسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "كنت أرفض فكرة تأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا وفى وقت سابق أرسل اتحاد الكرة خطابا بهذا المعنى للكاف لكن بعد صدور قرار التأجيل لا نملك شيئاً".

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ويضيف ربيع ياسين "هكمل برنامجى ولن ألغيه رغم قرار التأجيل وبعد الأسبوع الـ11 سوف أفتح جزءا من المعسكر على أن يكون الجزء الآخر مغلقاً خاصة أننى سوف أجد صعوبة فى تجميع اللاعبين مجدداً بعدما أصبحت الاندية تشركهم فى الدرجة الاولى بعد تألقهم".

وتابع المدير الفنى لمنتخب الشباب "مصر مستعدة لاستضافة تصفيات شمال أفريقيا حال تراجع تونس عن الاستضافة ونحن فى الصورة دائما، وأعدكم بجيل يشرف الكرة المصرية، واستقريت على جانب كبير من التشكيل الأساسى رغم قرار تواجد 20 لاعباً بما فيهم حراس المرمى فقط".

وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا بتأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا لمدة شهر، وأكد دكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد أن اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر، وأضاف المشرف العام على منتخب الشباب أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسى لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على الاستضافة للبطولة.

يذكر أن تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كان محدد لها الانطلاق فى التاسع من نوفمبر المقبل حتى الـ24 من نوفمبر المقبل.