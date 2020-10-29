شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى والاتحاد يتنافسان على ضم مودى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى أحمد عبد العزيز "مودي" مدافع مصر المقاصة عدة عروض من أندية الدورى للانضمام اليها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب تألقه مع المقاصة في المباريات الأخيرة ومساهمته في بقاء الفريق بالدورى للموسم المقبل بعدما كان ينافس للهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني، وتلقى مودى اتصالات من مسئولين في الإسماعيلي والاتحاد السكندري للتفاوض حول انضمامه للفريق الموسم المقبل، الا ان اللاعب طلب تأجيل المفاوضات لبعد نهاية اخر مباراة للفريق في الدورى امام الإنتاج الحربي اليوم ، وكذلك لحين وضوح الرؤية بالنسبة لنادي مصر المقاصة سواء بالبيع لمستثمر وفقا لما يتردد او استمرار الإدارة الحالية.

ويستدرج الإنتاج الحربى نظيره مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل مصر المقاصة مع سموحة سلبياً بنفس الجولة.

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وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفًا فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 41 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 12 لقاءً وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدف.