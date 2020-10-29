شكرا لقرائتكم خبر عن أرى بابل..ثاني أنجولى في تاريخ الأجانب بقلعة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بات الوافد الجديد ارى بابل هو ثانى محترف انجولى فى تاريخ الدراويش الذى استقطب طوال تاريخه عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب منهم من نجح فى اثبات جدارته ومنهم لم يحالفه التوفيق في ذلك، ونستعرض في هذا التقرير إحصائية المحترفين الأجانب طوال تاريخ الدراويش:

69 لاعب اجنبى ارتدوا قميص الفريق من 27 جنسية وذلك على النحو التالي ..

4لاعبين من قارة أسيا من دول (الأردن والعراق ولبنان)

لاعبين من قارة أمريكا الجنوبية من دول (كولومبيا والبرازيل)

5 لاعبين من قارة أوربا من دول (اليونان وألبانيا)

58 لاعب من قارة أفريقيا من دول (نيجيريا وغانا و السودان وغينياوغينيا بيساو ومالي وسيراليون و كينيا و موزمبيق و بنين وانجولاوكوت ديفوار و المغرب والجزائر و تونس و ليبيا و السنغال والكاميرون و تنزانيا و نامبيا )

اللاعبون بالتفصيل :

نيجيريا 13

جون أوتاكا وعبدالرازق محمد وروبرت أكورى وجون جامبو وسولمون ويوسف أتاندا وجون آويرى وجودوين أندبيسى وكينيث أيكى وكلاتشى أوسونوا وتارا جودزويل واوكيكى افولابى وأودا مارشال.

غانا 9

هارونا يوسف والبرنس أركو وبشيرو عبدول وجون آنطوى وإيمانويل بناهينى وأنوبا ثيوفيلوس وتوريك جبرين وريتشارد بافور وتوماس أبى.

السودان 6

بابكر النور وخضر وآمان وكمال أبو نواره وأنس النور وريتشارد جاستن.

غينيا 4

محمد سيلا وجباتى وممادو كيتا وصموئيل جونسون.

اليونان 4

منكاريوس ويانجو وديماندلوس ومانولى

مالى 4

عثمان فاروتا وعبدالرحمن تراورى ومحمد تراورى وموسى كمارا.

تونس 3

محمد السليتى و لسعد الجزيرى وفخر الدين بن يوسف.

العراق 2

مصطفى كريم وهمام طارق

كوت ديفوار 2

عبدالله كوليبالى وكوفى ميشاك.

المغرب 2

عبدالقادر البرازى وعبدالسلام بنجالون.

كينيا 2

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سيمون مولاما وعيسى اماندو

بنين2

باسكال أنغان وبيدى جوناس

سيراليون1

أبوبكر كمارا

موزمبيق 1

داريو كان

أنجولا 2

جورج سيلسينو وارى بابل

الجزائر 1

أمير سعيود

الأردن 1

عامر شفيع

ليبيا 1

نادر الترهونى.

لبنان 1

جهاد محجوب

البرازيل1

ألكسندرو لوبيز

كولومبيا 1

دييجو كالديرون

ألبانيا 1

خافيير سوكاى.

السنغال1

أمين دابو

الكاميرون 1

كريستوفر ميندوجا

تنزانيا1

زايد يحى

نامبيا1

بينسون شيلونجو

غينيا بيساو1

بيكيتي دجاسي بريتو سيلفا