شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى يبحث العروض الخارجية بعد اقتراب الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السنغالى آليو بادجى مهاجم الأهلى عدة عروض خارجية خلال الفترة الماضية بعضها من الدوريات الخليجية للرحيل عن القلعة الحمراء فى الموسم المقبل على خلفية عدم حاجة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لبقاء المهاجم مع الفريق ، ويفاضل بادجي بين العروض الخليجية بعدما أعلن رفضه فكرة اللعب في الدوري المصري عقب الرحيل عن الأهلي.

من ناحية أخرى، يجهز مسئولو الأهلى أكثر من سيناريو لدعم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، ويأتى فى مقدمة هذه الحلول الاعتماد على الظهير الشاب محمد هانى الذى يُعد اللاعب الأساسى حالياً فى هذه الجبهة حتى فى وجود أحمد فتحى كما يمتلك الأهلي أكثر من ورقة يمكن إستغلالها في هذا المركز ومنها حسين الشحات وأكرم توفيق الذي سيعود للفريق بنهاية الموسم الجاري بعد إنتهاء إعارته للجونة ومعهم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة والذى أنهى مسئولو القلعة الحمراء صفقة التعاقد معه خلال الاسابيع الماضية.