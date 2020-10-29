شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد جهود عمر السعيد لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب عمر السعيد، مهاجم الزمالك، عن الفريق لمدة تصل إلى 3 أسابيع، بسبب تعرضه لإصابة عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية، وبذلك أصبح اللاعب خارج الحسابات فى المواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى، التى كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إنها ستقام يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على الرجاء المغربى، بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب، ليقترب من التأهل إلى النهائى الأفريقى الذى سيقام يوم 6 من شهر نوفمبر المقبل، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى.

كما نجح الزمالك فى الفوز مؤخرا على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد القاهرة، لينجح فى حصد وصافة الدورى الممتاز، هذا الموسم، برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علمًا بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة ويتبقى لبيراميدز لقاء وحيد وحال فوزه على المقاولون فى الجولة الأخيرة وخصم ثلاث نقاط من أبناء ميت عقبة سيواصل الأبيض تواجده فى المركز الثانى وبذلك حسم الأبيض وصافة الدورى، بعدما حسم الأهلى اللقب رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.