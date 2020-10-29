شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الإسماعيلى يتعاقد مع الأنجولى أرى بابل ويشكر التعاون السعودى، تعليمات خاصة من باتشيكو لشيكابالا استعدادا للرجاء المغربى.

الإسماعيلى يتعاقد مع الأنجولى ارى بابل ويشكر التعاون السعودى

نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف أرى بابل، وذلك بعد توصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادي جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.

تعليمات خاصة من باتشيكو لشيكابالا استعدادا للرجاء المغربى منح البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، أبرزها نقل الكرة بسرعة وعدم امتلاكها لفترات طويلة حتى لا يفقد الكرة بسهولة، وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، حيث ينوى باتشيكو الاعتماد على شيكابالا كبديل استراتيجى فى المباراة. Advertisements

احتوى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي غضب بعض لاعبي الفريق الذين لم يُشاركون معه بشكل قوى منذ توليه المسئولية أول أكتوبر الجاري، ويأتي في مقدمتهم، وليد سليمان اذلى شعر بحالة من الغضب مع قدوم موسمياني لعدم الإهتمام به بشكل كافً وشعر "الحاوي" وليد سليمان أن المدير الفني لا يُقدّر قيمت وضعه مع الفريق وإنتابته حالة من الضيق قبل أن يجتمع معه موسيماني مخراً ويؤكد له أن ضغط المباريات وحساسية الفترة الحالية بسبب بطولة أفريقيا كان السببفي عدم وضعه في حساباته بشكل جيد ، وقال المدير االفني للحاوي أنه يثت تماماً في قدراته الفنية العالية ويعلم أنه أحد أهم لاعبي الاهلي في السنوات الماضية وسيكون له دور مع الفريق الفترة المقبلة.