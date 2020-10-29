- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الإسماعيلى يتعاقد مع الأنجولى أرى بابل ويشكر التعاون السعودى، تعليمات خاصة من باتشيكو لشيكابالا استعدادا للرجاء المغربى.
الإسماعيلى يتعاقد مع الأنجولى ارى بابل ويشكر التعاون السعودى
نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف أرى بابل، وذلك بعد توصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادي جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.
تعليمات خاصة من باتشيكو لشيكابالا استعدادا للرجاء المغربى
منح البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، أبرزها نقل الكرة بسرعة وعدم امتلاكها لفترات طويلة حتى لا يفقد الكرة بسهولة، وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، حيث ينوى باتشيكو الاعتماد على شيكابالا كبديل استراتيجى فى المباراة.
احتوى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي غضب بعض لاعبي الفريق الذين لم يُشاركون معه بشكل قوى منذ توليه المسئولية أول أكتوبر الجاري، ويأتي في مقدمتهم، وليد سليمان اذلى شعر بحالة من الغضب مع قدوم موسمياني لعدم الإهتمام به بشكل كافً وشعر "الحاوي" وليد سليمان أن المدير الفني لا يُقدّر قيمت وضعه مع الفريق وإنتابته حالة من الضيق قبل أن يجتمع معه موسيماني مخراً ويؤكد له أن ضغط المباريات وحساسية الفترة الحالية بسبب بطولة أفريقيا كان السببفي عدم وضعه في حساباته بشكل جيد ، وقال المدير االفني للحاوي أنه يثت تماماً في قدراته الفنية العالية ويعلم أنه أحد أهم لاعبي الاهلي في السنوات الماضية وسيكون له دور مع الفريق الفترة المقبلة.
المصرى يتعاقد مع ثنائى نادى مصر.. اعرف التفاصيل
واصل فريق المصرى البورسعيدى تدعيم صفوفه بالتعاقد مع ثنائى نادى مصر علاء عطا وحارس المرمى عصام ثروت لتدعيم صفوفهم بلاعبين متميزين بناء على رغبة على ماهر المدير الفنى للمصرى الذى أوصى بضرورة التعاقد مع لاعبين من أجل العودة للمنافسة على المربع الذهبى والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات القارية.
باتشيكو يجهز إسلام جابر ومحمد حسن للطوارئ قبل مواجهة الرجاء
يعاني البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق من عدة أزمات قبل مواجهة الرجاء المقرر لها الأحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، في مقدمتها عدد اللاعبين المصابين وجميعهم من القوام الاساسي ، حيث يعاني كل من حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الوتش وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي من إصابات مختلفة ، أدت الي غياب البعض عن المباراة ومحاولات لتجهيز الاخرين ، وكلها إصابات في خط الدفاع مما زاد من أزمات الزمالك قبل مواجهة الاحد ، وبدا باتشيكو في تجهيز سيناريوهات بديلة لعدم جاهزية محمود علاء وحازم امام وعبد الله جمعة قبل المباراة.
الزمالك يبحث مد معسكر الرجاء إلي نهائي أفريقيا
دخل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك في معسكر مغلق أمس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها الاحد المقبل في استاد القاهرة، وفضلت ادارة الكرة بنادي الزمالك دخول الفريق في معسكر مغلق مبكرا حتي يضمن الجهاز الفني ابتعاد اللاعبين عن اي اجواء خارج المباراة والفريق قد تؤثر غلي تركيزهم في المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.