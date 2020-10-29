شكرا لقرائتكم خبر عن س &ج..كل ما تريد معرفته عن الظهور الأفريقى للأندية المصرية بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم من قوائم الأندية المشاركة فى بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية قبل انطلاق الدور التمهيدى فى نوفمبر المقبل، وتم إرسال كل الأندية التى تأكدت مشاركتها من الاتحادات الأهلية ، وستشهد بطولة دوري الأبطال الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد عدم مشاركة أي فريق من موريتانيا ومالاوة ومدغشقر وليبيريا وكاب فيردى – أفريقيا الوسطى – اريتريا – غينيا بيساو – ناميبيا – ساو تومي – سيشيل – سيراليون – ريونيون، كما لم ترسل نيجيريا حتى الآن الأندية المشاركة في بطولتى الموسم الجديد رغم إعلان إلغاء الدورى بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونلقى الضوء فى السطور التالية عن موقف الفرق المصرية من الظهور الافريقى بالموسم الجديد..

س: ماهى الأندية التى سوف تشارك فى دوري الأبطال الافريقى بالموسم الجديد ؟

ج: قطبا الكرة المصرية الاهلى والزمالك سيتواجدان فى النسخة الجديدة لدوري الابطال الافريقى بعدما توج المارد الاحمر بطلا للدوري للموسم الخامس على التوالى فيما حصد الفارس الأبيض لقب الوصيف بعد منافسة شرسة مع فريق بيراميدز.

س: من يمثل مصر فى بطولة الكونفدرالية ؟

ج: فريق المقاولون العرب حجز مقعده فى النسخة الجديدة للكونفدرالية ليعود للمشاركة الافريقية بعد غياب 15 عاماً بعدما حسم المركز الرابع لصالحه .

س: متى يبدأ تسجيل قوائم الفرق فى المنافسات الافريقية ؟

ج: أعلن الاتحاد الأفريقى أن التسجيل للموسم الجديد سينقسم إلى فترتين، الأولى من 21 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2020، والثانية من 6 حتى 19 نوفمبر 2020.

س: متى تنطلق منافسات البطولات الأفريقية ؟

ج: تنطلق مباريات الدور التمهيدي الذهاب: 20 – 22 نوفمبر 2020 والإياب: 27 – 29 نوفمبر 2020، وستكون مواعيد باقى مباريات البطولة كالتالي..

مباريات دور الـ 32

يوم 11، 12 ، 13 ديسمبر

يوم 20، 21 ، 22 ديسمبر

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مباريات دور ا‏لمجموعات

مباريات الجولة الأولى أيام 12 ، 13 فبراير

مباريات الجولة الثانية ايام 22 ، 24 فبراير

مباريات الجولة الثالثة أيام 5، 6 مارس

مباريات الجولة الرابعة أيام 16 ، 17 مارس

مباريات الجولة الخامسة أيام 2 ، 4 أبريل

مباريات الجولة السادسة أيام 10 ، 12 أبريل

فى حين ستقام قرعة ‏دور الثمانية يوم 30 أبريل المقبل، بينما تقام مباريات ذهاب ‏دور ربع النهائى أحد أيام 14 ، 15 ، 16 مايو، فيما تقام مباريات الإياب أحد أيام 21 ، 22 ، 23 مايو.

وينطلق مباريات ذهاب دور ‏قبل النهائى أحد أيام 18، 19 ، 20 يونيو على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 25 ، 26 ، 27 يونيو، بينما تقام مباراة ‏النهائي يوم 17 يوليو.