شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه أبوقير للأسمدة ودياً على الملعب الفرعى لستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني علي إقامة مباراة ودية أمام نادي أبو قير للأسمدة يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021، ومن جهة أخرى يواصل الثلاثي زياد فرج لاعب المصري وحازم هاني مدافع المنصورة وفارس مجاهد مدافع سموحة تدريبات تأهيلية مكثفة مع دكتور حازم عامر لمدة أربعة ايام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات الودية المقبلة.

وفى وقت سابق ، أكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب أن مصر جاهزة لاستضافة تصفيات بطولة شمال أفريقيا حال تراجع تونس عن استضافة البطولة، وقال ربيع ياسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "كنت أرفض فكرة تأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا وفى وقت سابق أرسل اتحاد الكرة خطابا بهذا المعنى للكاف لكن بعد صدور قرار التأجيل لا نملك شيئاً".

وتابع المدير الفنى لمنتخب الشباب: "مصر مستعدة لاستضافة تصفيات شمال أفريقيا حال تراجع تونس عن الاستضافة ونحن فى الصورة دائما، وأعدكم بجيل يشرف الكرة المصرية، واستقريت على جانب كبير من التشكيل الأساسى رغم قرار تواجد 20 لاعباً بما فيهم حراس المرمى فقط".

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وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا بتأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا لمدة شهر، وأكد دكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد أن اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر، وأضاف المشرف العام على منتخب الشباب أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسى لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على الاستضافة للبطولة.

يذكر أن تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كان محدد لها الانطلاق فى التاسع من نوفمبر المقبل حتى الـ24 من نوفمبر المقبل.