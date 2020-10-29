رئيس إنبي يتقدم باستقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق: كشف عصام زيدان عضو مجلس إدارة نادي إنبي، والمتحدث باسم النادي البترولي، أن زكريا السيد رئيس مجلس إدارة النادي تقدم باستقالته اليوم الخميس. وجاءت استقالة زكريا السيد نظرًا لانشغاله بمهام عمله كرئيس إدارة شركة بتروسبورت، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام ابناء النادي. Advertisements وأضاف عضو مجلس إدارة إنبي، أن المجلس سيجتمع خلال 48 ساعة لوضع التصور القادم بشأن انتخابات النادي. وأصبح مجلس إدارة نادي إنبي بدون رئيس ونائب مما يعني هناك مقعدين شاغرين في مجلس إدارة النادي. جدير بالذكر أن إنبي يتواجد في المركز الخامس برصيد 48 نقطة في مسابقة دوري we المصري، بفارق ثلاث نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب الترتيب السادس.

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