مصدر بالكاف يكشف لـ"الخليج 365" الموقف النهائي لمباراة الزمالك والرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيُقام يوم 27 نوفمبر، فيما ستقام مباراة إياب نصف نهائي البطولة بين الزمالك والرجاء يوم 4.

وكان "كاف" قد قال لـ"الخليج 365" إن السلطات المصرية طلبت تأجيل مباراة نصف نهائي دوري الأبطال والنهائي، على أن يعقد كاف اجتماعًا مع الجانب المصري للوصول للحل الأفضل لكل الأطراف.

وقال مصدر في "كاف" من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، إن النهائي سيقام يوم 27 نوفمبر، على أن تقام مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء يوم 4 من شهر نوفمبر بدلاً من يوم 1 نوفمبر.

وكان النادي الأهلي قد وصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن تخطى عقبة الوداد المغربي بالفوز عليه في الدار البيضاء 2-0 والفوز في القاهرة 3-1.