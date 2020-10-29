الصيد يفوز بفضية بطولة الماء للناشئين

اختتمت فعاليات بطولة الصيد الودية لكرة الماء لمرحلة 2006 والتى اقيمت منافستها بصيد الدقى. حضر مراسم ختام البطولة وتوزيع الجوائز أحمد الشاذلى عضو مجلس إدارة النادى و أعضاء لجنة ألعاب الماء. الجوائز أحمد الشاذلى عضو مجلس إدارة النادى و أعضاء لجنة ألعاب الماء. أسفرت نتائج البطولة على تتويج نادى سبورتنج بالمركز الأول والميداليه الذهبيه، فاز نادى الصيد بالمركز الثانى والميدالية الفضية، بينما حصل الزمالك على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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