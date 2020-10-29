شاهد.. الإسماعيلي يتعاقد مع البرازيلي باتريك فييرا

أتم مسئولو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي باتريك فييرا خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. أكد مصدر في داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن النادي وقع عقود انضمام باتريك فييرا خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يعلن عنها في أقرب وقت. عقود انضمام باتريك فييرا خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يعلن عنها في أقرب وقت. وواصل المصدر قائلًا أن الإسماعيلي تعاقد مع اللاعب تنفيذًا لرغبة المدرب البرازيلي Advertisements هيرون ريكاردو، المدير الفني لفريق الدراويش، الذي كان يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب لدعم صفوف الفريق الموسم الجديد. هيرون ريكاردو، المدير الفني لفريق الدراويش، الذي كان يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب لدعم صفوف الفريق الموسم الجديد. فييرا مواليد 11 يناير 1992 لعب للمنتخب البرازيلى للشباب وأندية بالميراس وسانتا كروز فى الدورى البرازيلى ونادى يوكوهاما اليابانى. شاهد.. أهداف ومهارات باتريك فييرا لاعب الإسماعيلي الجديد

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