برج العرب يستضيف لقاء الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي أفريقيا

يستضيف ستاد برج العرب في الإسكندرية مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

استقر مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء

المغربي إلى يوم ٤ نوفمبر المقبل بدلًا من يوم ١ للشهر ذاته.

كما اتفق مسئولو الكاف على إقامة المباراة النهائية يوم ٢٧

من نوفمبر المقبل أيضاً.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم الصعود للنهائي بعدما تفوق على الوداد المغربي ذهابًا وعودة.

أما الزمالك فحقق الفوز على الرجاء المغربي بملعبه بهدف من دون رد سجله أشرف بن شرقي ويتبقى لقاء العودة بين الفريقين.