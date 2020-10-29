جماهير القلعة البيضاء تحتل تويتربـ هاشتاج "ابدًا لن يسقط الزمالك"

دشن جماهير نادي الزمالك، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، اليوم الخميس، هاشتاج بعنوان "ابدا لن يسقط الزمالك"، وذلك بالتزامن مع إصدار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية الدولية، أمس الأربعاء، قرارًا ببطلان لائحة نادي الزمالك، الذي قام مرتضى منصور، رئيس الأبيض، بتعديلها على خلفية تولي هاني العتال منصب نائب الرئيس.

وأعلنت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم، أن ما قام به مرتضي منصور، من تعديل على لائحة نادي الزمالك باطل، ومن ثم أحقية هاني العتال بالعودة من جديد إلى منصبه بصفته نائبًا لرئيس نادي

الزمالك.

وفي نفس السياق، بدأ مسئولو اللجنة القانونية بنادى الزمالك، اتخاذ خطوات الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم، حيث تمنح المادة 92 مكرر من النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الصادر من اللجنة الأوليمبية بموجب قرار 2/218 والذى يمنح الزمالك حق الطعن الذى يوقف القرار بشكل فورى.

وتساءل أحد الحسابات، عبر هاشتاج " ابدا لن يسقط الزمالك"، قائلاً:" سؤال بريء؟ لماذا تصمت الجهات الرقابية عن الرياضة في مصر عن ملفات هؤلاء المليئة

بتجاوزات سرقة المال العام والاختلاسات والتزوير والتدليس وبعضهم مزور وسيء سمعة ويعتلي الاعلام متسول من قطر واخر من الكفيل. أنا أدعم مرتضى منصور".

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وغرد حساب أخر، قائلاً:" اسمع مستحيل نسيبكم في أي حالة من الأحوال معاكم وفي ظهركم لأخر المشوار و سنظل أوفياء إلي آخر نفس".

وتابع حساب أخر:" لم ولن يسقط الزمالك بصرف النظر عن كل ما يحدث وبعيدًا عن مرتضى، فالزمالك قلعه شامخة لا تتأثر بوجود او عدم وجود اشخاص معينين".

ويشار إلى أن مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، استقروا على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المغربي إلى يوم ٤ نوفمبر المقبل بدلًا من يوم ١ للشهر ذاته، وإقامة المباراة النهائية يوم ٢٧ نوفمبر المقبل أيضاً.